MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBolu Dağı'nda yoğun sis görüş mesafesini 10 metreye düşürdü
GeriGündem Bolu Dağı'nda yoğun sis görüş mesafesini 10 metreye düşürdü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
Haber Giriş: 05.11.2020 - 15:03 | Son Güncelleme:

Bolu Dağı'nda yoğun sis görüş mesafesini 10 metreye düşürdü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bolu Dağı'nda yoğun sis görüş mesafesini 10 metreye düşürdü
Abone Olgoogle-news

BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde yoğun sis etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı mevkisinde sis etkili oluyor. Sabah erken saatlerinde başlayan ve öğle saatlerinde de devam eden sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düştü. TEM'in Bolu Dağı geçişindeki yol çalışması nedeniyle D-100 Karayolu'nu kullanan araçlar, sis nedeniyle düşük hızda ilerliyor. Güzergahta yağmur yağışı da etkili oluyor.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle