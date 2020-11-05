Bolu Dağı'nda yoğun sis görüş mesafesini 10 metreye düşürdü

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı mevkisinde sis etkili oluyor. Sabah erken saatlerinde başlayan ve öğle saatlerinde de devam eden sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düştü. TEM'in Bolu Dağı geçişindeki yol çalışması nedeniyle D-100 Karayolu'nu kullanan araçlar, sis nedeniyle düşük hızda ilerliyor. Güzergahta yağmur yağışı da etkili oluyor.