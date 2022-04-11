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Bolu Dağı'nda yoğun sis! Görüş mesafesi 10 metreye düştü

#Bolu#Bolu Dağı#Hava Durumu

Bolu Dağı'nda etkili olan sağanak yağış ve yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düşerken, akşam saatlerinde kar yağışı bekleniyor.

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Bolu'da sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde sağanak yağış ve yoğun sis etkili oluyor. Özellikle D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler, takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

Bolu Dağında yoğun sis Görüş mesafesi 10 metreye düştü

SAĞANAK YERİNİ KAR YAĞIŞINA BIRAKACAK

Öte yandan, Meteoroloji'den yapılan açıklamada ise "Bolu'da sağanak yağmurla başlayacak yağışın, akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli (5-12 cm) kar yağışına dönüşmesi beklenmektedir" denildi.

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#Bolu#Bolu Dağı#Hava Durumu

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