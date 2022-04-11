Bolu Dağı'nda yoğun sis! Görüş mesafesi 10 metreye düştü

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Bolu'da sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde sağanak yağış ve yoğun sis etkili oluyor. Özellikle D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler, takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

SAĞANAK YERİNİ KAR YAĞIŞINA BIRAKACAK

Öte yandan, Meteoroloji'den yapılan açıklamada ise "Bolu'da sağanak yağmurla başlayacak yağışın, akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli (5-12 cm) kar yağışına dönüşmesi beklenmektedir" denildi.