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Gündem
DÜZCE/BOLU (AA)
Haber Giriş: 21.04.2020 - 10:23,Son Güncelleme:

Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oluyor

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Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oluyor
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Bolu Dağı'nın D-100 karayolu kesiminde etkili olan sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinin Düzce ve Bolu kesimlerinde sabah saatlerinden bu yana etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Kara yolunun özellikle Düzce kesiminde bulunan Bakacak, Karanlıkdere, Taşaltı, Bıçkıyanı ve Sarıçökek mevkileriyle Bolu kesimindeki Seymenler, Elmalık ve Köroğlu mevkilerinde etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle araçlar zaman zaman ilerlemekte güçlük çekiyor.

Polis ve Karayolları ekipleri söz konusu bölgelerde sürekli ring halinde bulunarak, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız konusunda uyarıyor.

Meteoroloji yetkilileri, yağış ve sisin zaman zaman etkili olacağını bildirdi.

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