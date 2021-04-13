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Gündem
Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
Haber Giriş: 13.04.2021 - 09:53 | Son Güncelleme:

Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oldu

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Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oldu

BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde sis etkili olurken, görüş uzaklığı, yer yer 20 metreye kadar düştü.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nda perşembe günü başlayıp, 5 gün devam eden kar yağışı dün gece saatlerinde etkisini kaybetti. Kar yağışının durmasıyla ulaşımda rahatlama oldu. Güzergah üzerinde etkili olmaya başlayan sis ise sürücüleri zorladı. Sis nedeniyle D-100 yolunda görüş uzaklığı, bazı kesimlerde 20 metreye kadar düştü. Yol kenarındaki sis ikaz lambaları yakılarak, görüş uzaklığı artırılmaya çalışıldı. Sürücüler, sis nedeniyle araçlarıyla yavaş ilerledi.

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