MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBolu Dağı'nda yoğun sis
GeriGündem Bolu Dağı'nda yoğun sis
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Murat KÜÇÜK/BOLU (DHA)
Haber Giriş: 26.04.2021 - 09:41 | Son Güncelleme:

Bolu Dağı'nda yoğun sis

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde sis etkili olurken, görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle sürücüler araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Yol kenarındaki sis ikaz lambaları yakılarak, görüş uzaklığı artırılmaya çalışıldı. Güzergah üzerinde sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi