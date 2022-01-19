Bolu Dağı'nda son durum ne? İşte Bolu Dağı'nda kar yağışı sonrası son durum

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Bolu’da dün sabah saatlerinde başlayan ve gün boyunca süren kar yağışı akşam saatlerinde etkisini azalttı. Kar yağışının bugün de etkili olması bekleniyor. Kar yağışı sebebiyle TEM otoyolu ve D-100 karayolu Bolu Dağı geçişlerinde yaşanan trafik kazaları sebebiyle trafik zaman zaman durma noktasına gelebilir.

Karayolları ekiplerinin Bolu Dağı geçişinde gün boyunca kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ederken, D100 Karayolu Bolu Dağı Ankara yönüne ağır tonajlı araçların geçişlerine izin verilmedi.

Gün boyunca hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı dün akşam saatlerinde etkisini azalttı. Hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesi sebebiyle yolda oluşabilecek buzlanmaya karşı karayolları ekipleri tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

ANKARA YÖNÜ ULAŞIMA KAPANDI

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TEM Otoyolu Bolu geçişi Ankara yönü, yoğun kar yağışı sebebiyle makaslayan tırlardan dolayı ulaşıma kapandı.



Bolu'da kar yağışı ve buzlanma neticesinde trafikte aksaklıklar yaşanıyor. TEM Otoyolu Bolu Yeniçağa mevkii Ankara yönü, makaslayan tırlar sebebiyle ulaşıma kapandı. Zaman zaman hasarlı trafik kazalarının meydana geldiği bölgede, uzun araç kuyrukları oluştu.



Ankara yönüne ulaşımın sağlanamadığı bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.