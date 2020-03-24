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DÜZCE (AA)
Haber Giriş: 24.03.2020 - 09:19,Son Güncelleme:/

Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

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Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
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D-100 karayolunun Bolu Dağı Düzce kesiminde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

D-100 karayolunun Taşaltı, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde, sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Yağışın da aralıklarla etkili olduğu bölgede, sürücüler sis nedeniyle güçlükle ilerliyor.

Güzergahta görev yapan polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

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