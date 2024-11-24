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Bolu Dağı'nda kuvvetli kar yağışı! Yeniden trafiğe açıldı

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#Kar Yağışı#Bolu#Kar
Bolu Dağında kuvvetli kar yağışı Yeniden trafiğe açıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2024 08:17

Zincirleme kaza nedeniyle ulaşıma kapanan TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafiğe açıldı. Bölgede kar yağışı etkisini sürdürüyor.

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TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında İstanbul istikametinde saat 05.30 sıralarında zincirleme kaza meydana gelmişti. İstanbul istikametinde seyreden yolcu otobüsü, tünel çıkışında tırla çarpıştı. Kar yağışının etkili olduğu bölgede bir otomobil durmayarak araçlara çarptı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul istikametine ulaşım kapandı. Sürücüler Abant Gişeleri'nden ve Bolu Dağı Tüneli girişinden D-100 Karayolu'na yönlendirildi.

Bolu Dağında kuvvetli kar yağışı Yeniden trafiğe açıldı

 

TEKRAR ULAŞIMA AÇILDI

Yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından araçlar bulunduğu yerden kaldırıldı. Bolu Dağı Tüneli geçişi İstanbul istikameti tekrar trafiğe açıldı. Kar yağışının devam ettiği bölgede sürücüler ışıklı tabelalar ile uyarılıyor. Dün öğle saatlerinden itibaren aralıksız şekilde etkili olan kar yağışı sebebiyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti. Karayolları ekipleri bölgede kürüme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

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#Kar Yağışı#Bolu#Kar

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