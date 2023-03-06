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Bolu Dağı'nda karla karışık yağmur ve sis

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#Bolu Dağı#Karla Karışık Yağmur#Sis
Bolu Dağında karla karışık yağmur ve sis
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2023 10:52

Bolu Dağı'nın TEM ve D-100 geçişlerinde karla karışık yağmur ile sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş uzaklığı 35 metreye kadar düşerken, ulaşımda aksama olmadı.

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Bolu Dağı'nın D-100 ve TEM yolları geçişlerinde, gece başlayan kar yağışı, sabah yerini karla karışık yağmura bıraktı. Karla karışık yağmur nedeniyle yollarda kar örtüsü oluşmadı. Karayolları ekipleri, dik rampaları ve virajlı yolları ile bilinen Bolu Dağı geçişlerinde buzlanmayı önlemek için tuzlama çalışması yaptı.

Bu sayede ulaşımda aksama olmadı. Yeşil alanlarda ise kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Güzergahta sis de etkili oldu.

sis nedeniyle görüş uzaklığı, 35 metreye kadar düştü. Sürücüler, araçlarıyla düşük hızda ilerledi.

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#Bolu Dağı#Karla Karışık Yağmur#Sis

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