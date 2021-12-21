Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis

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Bolu Dağı bölgesinde kar yağışı etkili olmaya devam ederken, D-100 yolu geçişinde Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışının etkisiyle yol, zaman zaman beyaza büründü. Yolda küreme çalışmasıyla beyaz örtü kaldırıldı. Yeşil alanlarda kar kalınlığı, 20 santime ulaştı. Bölgede sis de etkili oldu. Sis nedeniyle görüş uzaklığı, 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, kar yağışı ve sis nedeniyle araçlarıyla düşük hızda ilerlemek zorunda kaldı.

MARDİN'DE SİS ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Kentte gece saatlerinde başlayan ve sabah da devam eden yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Sürücüler, trafikte güçlükle ilerledi. Yollarda önlem alan ekipler, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı. Sis nedeniyle yüksek katlı binaların sadece çatı katları görüldü.

