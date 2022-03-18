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Bolu Dağı’nda kar yağışı şiddetini artırdı

#Bolu#Kar Yağışı#Hava Durumu
Bolu Dağı’nda kar yağışı şiddetini artırdı

Bolu’da TEM Otoyolu ve D-100 karayolu Bolu Dağı geçişinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

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Bolu’da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli ve D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkisini gösteren yağış, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Sisin de etkili olduğu bölgede görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Karayolları ekipleri Bolu Dağı güzergahında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

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