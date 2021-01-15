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Gündem
Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
Haber Giriş: 15.01.2021 - 10:36 | Son Güncelleme:

Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor

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Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor
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BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı yavaşlattı. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Bolu Dağında kar yağışı devam ediyor
Bolu Dağı'nda 2 gün boyunca hafif şekilde aralıklarla etkili olan kar yağışı, bugün sabah saatlerinde de devam etti. D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Yağış nedeniyle ulaşım yavaşlasa da Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla yolda herhangi bir aksaklık yaşanmadı.

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