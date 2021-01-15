Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor

Bolu Dağı'nda 2 gün boyunca hafif şekilde aralıklarla etkili olan kar yağışı, bugün sabah saatlerinde de devam etti. D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Yağış nedeniyle ulaşım yavaşlasa da Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla yolda herhangi bir aksaklık yaşanmadı.