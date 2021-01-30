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Gündem
Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
Haber Giriş: 30.01.2021 - 12:41 | Son Güncelleme:

Bolu Dağı'nda kar yağışı

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Bolu Dağı'nda kar yağışı
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BOLU Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde öğle saatlerinde kar yağışı başladı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle az sayıda aracın geçtiği yolda ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı.

Bolu Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde bugün öğle saatlerinde hafif kar yağışı başladı. Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması sayesinde yolda kar örtüsü oluşmadı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle az sayıda aracın geçtiği yolda ulaşımda aksama yaşanmadı.

Bolu Dağında kar yağışı

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