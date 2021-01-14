MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBolu Dağı'nda kar yağışı
GeriGündem Bolu Dağı'nda kar yağışı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
Haber Giriş: 14.01.2021 - 10:10 | Son Güncelleme:

Bolu Dağı'nda kar yağışı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bolu Dağı'nda kar yağışı
Abone Olgoogle-news

BOLU Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı yavaşlattı. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Bolu Dağı'nda dün hafif şekilde aralıklarla etkili olan kar yağışı, bugün sabah saatlerinde de devam etti. Kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyaza büründü. Yolda da beyaz kar örtüsü oluştu. D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinin Bakacak, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar nedeniyle ulaşım yavaşlasa da Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla yolda herhangi bir aksaklık yaşanmadı.

Bolu Dağında kar yağışı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle