Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oldu

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı. Trafiği aksatmayan kar yağışıyla birlikte, bölgede yoğun sis de etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Yol kenarlarındaki ikaz ışıkları yakılarak görüş mesafesi artırılmaya çalışıldı. Araçlar sis nedeniyle yavaş ilerledi.

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Kripto Para Piyasaları için Bigpara