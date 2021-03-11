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Gündem
Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)
Haber Giriş: 11.03.2021 - 11:05 | Son Güncelleme:

Bolu Dağı'nda kar ve sis

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BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde kar yağışı ve sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düşerken, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı. Kar yağışı trafikte aksamaya yol açacak düzeye ulaşmadı. Bölgede ayrıca yoğun sis de etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Yol kenarlarındaki ikaz ışıkları yakılarak görüş mesafesi artırılmaya çalışıldı. Araçlar sis nedeniyle yavaş ilerledi.

Bolu Dağında kar ve sis

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