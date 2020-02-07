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Gündem
Faruk Çidem/BOLU (İHA)
Haber Giriş: 07.02.2020 - 09:48,Son Güncelleme:/

Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü!

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Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü!

Bolu’da, D-100 karayolu Bolu Dağı kesiminde başlayan kar yağışıyla birlikte, etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Bolu’da, gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde şiddetini artırarak devam ediyor. Kar yağışı, D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle sürücülerin zor anlar yaşamasını engellemek için karayolları ekipleri güzergahlarda hazır olarak bekletiliyor.
Bolu Dağı’nda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşüyor. Sis nedeniyle sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları yönünde uyarılıyor.

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