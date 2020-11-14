Son dakika haberler: Bolu Dağı’nda görüş mesafesi 10 metreye düştü... Sürücüler zor anlar yaşadı
BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş uzaklığı, 10 metreye kadar düştü. Sürücüler, sis nedeniyle araçlarıyla yavaş ilerledi. İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan D-100 yolunun Bolu Dağı mevkisinde sis etkili oldu. Bolu Dağı'nın Seymenler, Bakacak ve Karanlıkdere mevkiilerinde sabah erken saatlerde başlayan sis, gün boyu devam etti. Sis nedeniyle görüş uzaklığı, zaman zaman 10 metreye kadar düştü. Bolu Dağı'nı kullanan sürücüler, araçlarının sis farlarını yakarak, düşük hızda ilerledi.
Bolu’da, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı’nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.
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