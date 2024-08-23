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Bolu Dağı’nda feci kaza: 3 ölü 1 yaralı

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#İstanbul #Bolu#Kaza
Bolu Dağı’nda feci kaza: 3 ölü 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2024 07:00

 TIR'ın karşı şeride geçip otomobile çarptığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

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İstanbul yönüne giden, Hasan Kayıkçıoğlu yönetimindeki kum yüklü TIR, dün 11.30 sıralarında, D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişi Düzce’nin Kaynaşlı ilçesi mevkisinde kontrolden çıktı. Ardından refüjü de aşarak karşı şeride geçen TIR, otomobille çarpışıp devrildi.

Otomobildeki Filiz Mildan (38) ve Mustafa Mildan (64) kaza yerinde, sürücü Serkan Mildan (38) ise hastanede yaşamını yitirdi. TIR şoförü Hasan Kayıkçıoğlu’nun ise yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin devam ettiği bildirildi. Bu sırada kaza nedeniyle trafiğe kapanan D-100 karayolunun Ankara istikameti yaklaşık 4 saatlik çalışma sonrası yeniden açıldı.

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#İstanbul#Bolu#Kaza

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