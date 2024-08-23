Bolu Dağı’nda feci kaza: 3 ölü 1 yaralı

Haberin Devamı

İstanbul yönüne giden, Hasan Kayıkçıoğlu yönetimindeki kum yüklü TIR, dün 11.30 sıralarında, D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişi Düzce’nin Kaynaşlı ilçesi mevkisinde kontrolden çıktı. Ardından refüjü de aşarak karşı şeride geçen TIR, otomobille çarpışıp devrildi.

Otomobildeki Filiz Mildan (38) ve Mustafa Mildan (64) kaza yerinde, sürücü Serkan Mildan (38) ise hastanede yaşamını yitirdi. TIR şoförü Hasan Kayıkçıoğlu’nun ise yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin devam ettiği bildirildi. Bu sırada kaza nedeniyle trafiğe kapanan D-100 karayolunun Ankara istikameti yaklaşık 4 saatlik çalışma sonrası yeniden açıldı.