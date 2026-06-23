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Bolu Dağı'nda askeri mühimmat yüklü olduğu değerlendirilen TIR devrildi! İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

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#Bolu Dağı#Tır#Trafik Kazası
Bolu Dağında askeri mühimmat yüklü olduğu değerlendirilen TIR devrildi İstanbul istikameti ulaşıma kapandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2026 09:04

D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde askeri mühimmat yüklü olduğu değerlendirilen TIR devrildi. Dorse kısmındaki konteynerlerde askeri mühimmat olduğu değerlendirilen TIR'ın devrilmesi sonucu D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişi İstanbul istikametinin bir bölümü ulaşıma kapandı.

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İstanbul istikametinde seyreden, kimliği öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 34 JAH 90 plakalı TIR, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi sınırlarında yer alan Bakacak mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Dorse kısmındaki konteynerlerde askeri mühimmat olduğu değerlendirilen tırın devrilmesi sonucu söz konusu istikamet ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, Karayolları ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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Kaza yerinin yaklaşık 1 kilometre gerisinden itibaren bölgeyi güvenlik şeridiyle çeviren ekipler, istikameti kullanan araçları buradan Darıyeri Hasanbey köyü yoluna yönlendirerek D-100 kara yoluna Kaynaşlı'dan bağlanmalarını sağlıyor.

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#Bolu Dağı#Tır#Trafik Kazası

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