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Anadolu Otoyolunun Bolu DaÄŸÄ± TÃ¼nelinin Ä°stanbul yÃ¶nÃ¼ndeki tÃ¼pÃ¼nÃ¼n uzatÄ±lmasÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yarÄ±n baÅŸlayacak. TÃ¼nelin 67 metre uzatÄ±lmasÄ± ve iki viyadÃ¼kte 4 adet genleÅŸme derzinin deÄŸiÅŸtirilmesi amacÄ±yla otoyolun Ä°stanbul yÃ¶nÃ¼ yarÄ±n saat 08.00â€™den itibaren ulaÅŸÄ±ma kapatÄ±lacak. Ä°stanbul yÃ¶nÃ¼ne gidecek sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler Abant giÅŸelerinden Ã§Ä±karak D-100 kara yolunu kullanacaklar. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ler KaynaÅŸlÄ± giÅŸelerinden tekrar otoyola girecekler. Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±n 50 gÃ¼n iÃ§erisinde bitirilerek yolun 19 EylÃ¼lâ€™de ulaÅŸÄ±ma aÃ§Ä±lmasÄ± planlanÄ±yor.Â