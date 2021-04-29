Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara istikametinde trafik durdu

Tam kapanma kararının duyurulmasının ardından yola çıkanlar, İstanbul'dan Anadolu'daki memleketlerine gitmeye başladı. Bu akşam başlayacak 17 günlük kısıtlama öncesi yola çıkan sürücüler, TEM yolu Bolu Dağı mevkisinde yoğunluğa neden oldu.

Yolun Ankara yönünde trafik artarken, İstanbul yönü ise boş kaldı. Ulaşım, zaman zaman durma noktasına geldi.

Öte yandan Bolu Dağı Tünelleri'ndeki yoğunlukla ilgili bilgi veren TRT muhabiri Deniz Arslan, Ankara istikametinde trafiğin durduğunu duyurdu.

Arslan, "Karayollarından az önce edindiğimiz bilgiyi paylaşalım; bir kaza durumu olumsuzluk yok, yalnızca tünelin Ankara istikametinde yoğunluk başladığı için trafik kontrollü olarak durdurulmuş durumda. Trafik kısa süre sonra tekrar açılacak. Uzun araç kuyrukları olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Otoyolu'nda "tam kapanma" öncesi trafik yoğunluğu arttı

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle bugün saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da yaşayan vatandaşların memleketlerine gitmek için yolculukları sürüyor.

Sürücüler, otoyolun Bolu Dağı Tüneli ve Abant kavşağı kesiminde yoğunluğa neden oluyor.

Araç yoğunluğu ve hasarlı trafik kazalarının da etkisiyle güzergahta ulaşım zaman zaman durma noktasına geliyor.

Uzun araç kuyruğu oluşan bölgede, trafik ve Karayolları ekipleri otoyolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgedeki trafik akışı, drone ile görüntülendi.

Öte yandan otoyolun Kocaeli kesiminde ise akıcı yoğunluk yaşanıyor.

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