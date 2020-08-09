Bolu Dağı Tüneli'ni kapatan kaza!

Kaza, TEM Otoyolu Bolu Düzce il sınırında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ankara'dan İstanbul istikametine gitmekte olan İdris E. idaresindeki 16 ACS 504 plakalı otomobil ile Onur Ç. idaresindeki 34 DDA 194 plakalı otomobil, Güven D. idaresindeki 58 FZ 152 plakalı otomobil ve Özgür S. idaresindeki 34 SB 0169 plakalı araç çarpıştı.

Kazada sürücü Özgür S. ile diğer otomobillerde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Düzce ve Bolu'daki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul İstikametine trafiğe kapatılırken, araçlar Abant turnikelerinden D-100 karayoluna sevk ediliyor. Kaza nedeniyle otoyolda da uzun araç konvoyu oluştu. Kaza sonrası çekici yardımı ile araçlar yoldan kaldırılarak yol trafiğe açıldı.