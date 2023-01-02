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Bolu Dağı Tüneli'nden 2022'de 12 milyon araç geçti

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#Bolu Dağı#Tünel#TEM
Bolu Dağı Tünelinden 2022de 12 milyon araç geçti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2023 12:00

Bolu Dağı'nın TEM yolu tünelinden 2022 yılında 12 milyon 355 bin 862 araç geçiş yaptı.

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Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından Bolu Dağı Tüneli, 2022 yılında en çok kullanılan güzergahlardan biri oldu. Ankara ve İstanbul gibi Türkiye'nin en büyük 2 metropol şehrini birbirine bağlayan TEM yolunun Bolu Dağı geçişinden 12 aylık süreçte 12 milyon 355 bin 862 araçla geçiş yaptığı açıklandı. Söz konusu araçlardan 6 milyon 120 bin 16'sı Ankara yönünü, 6 milyon 235 bin 846'sı İstanbul yönünü kullandı. Böylece günlük ortalama araç geçiş sayısı 33 bin 851 oldu. Tünelden en fazla araç geçişi ise temmuz ve kasım ayları arasında gerçekleşti.

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#Bolu Dağı#Tünel#TEM

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