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Bolu Dağı Tüneli'ndeki zincirleme kazadan acı haber

#Bolu#Trafik#Kaza
Bolu Dağı Tünelindeki zincirleme kazadan acı haber

Bolu Dağı Tüneli’nde 18 aracın karıştığı ve 31 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasında bacakları kopan 16 yaşındaki genç, hastanede hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan 8 aylık bebeğin ise yoğun bakımda verdiği yaşam savaşı sürüyor.

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Kaza, dün saat 15.00 sıralarında TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan bir otomobil tünel içerisinde buzlanma sebebiyle kontrolden çıkarak bariyerlere vurduktan sonra orta şeritte kaldı. Otomobile çarpmamak için fren yapan 2 otobüs, 6 tır ve 10 otomobil zincirleme trafik kazasına sebep oldu. Kazada 2’si ağır olmak üzere 31 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 17’si Düzce ve Bolu’daki hastanelere kaldırılırken, 14’ünün tedavisi ayakta yapıldı. Kazada bacakları kopan ve ağır yaralı olarak Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Doğan Başaran (16), doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

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AİLESİ BEBEKLERİNDEN GELECEK İYİ HABERİ BEKLİYOR

Kazada ağır yaralanan 8 aylık bebeğin ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor. Bebeğin hastanede bekleyen ailesi, doktorlardan gelecek iyi haberi bekliyor.

Bolu Dağı Tünelindeki zincirleme kazadan acı haber

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#Bolu#Trafik#Kaza

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