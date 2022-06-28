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Bolu Dağı Tüneli'nde toprak kayması! İstanbul yönü trafiğe kapatıldı

#Bolu Dağı#Toprak Kayması#Yol

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul istikametinde toprak kayması oluştu ve yol kapandı. Sürücüler alternatif olarak Abant Gişeleri'nden D100 karayoluna yönlendiriliyor.

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Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul yönü çıkışında toprak kayması sebebiyle yol trafiğe kapatıldı. Ekipler, yola kayan toprağın kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bolu Dağı Tünelinde toprak kayması İstanbul yönü trafiğe kapatıldı

Edinilen bilgiye göre, Bolu’da dün etkili olan sağanak yağış sebebiyle TEM Otoyolu Bolu Dağı Geçişi İstanbul yönünde toprak kayması meydana geldi. Yolun 2 şeridinin toprakla dolması üzerine TEM’in İstanbul yönü tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Güzergahta dubalarla önlem alan ekipler, sürücüleri Abant Gişeleri’nden D100 Karayolu’na yönlendiriyor.

Karayolları ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren yola kayan toprağın kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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#Bolu Dağı#Toprak Kayması#Yol

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