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Bolu Dağı Tüneli'nde can pazarı: Yaralı baba oğlunu yalnız bırakmadı

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#Bolu Dağı Tüneli Kaza#Otomobil TIR Çarpması#Yaralı Baba Oğul
Bolu Dağı Tünelinde can pazarı: Yaralı baba oğlunu yalnız bırakmadı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2026 11:26

Bolu Dağı Tüneli Ankara istikametinde TIR'a arkadan çarparak hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Kazada hafif yaralanan babanın, itfaiye görevlileri çalışırken sedye yerine oğlunun yanında beklemesi dikkat çekti.

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Kaza, saat 08.00 sıralarında, Anadolu Otoyolu geçişinin Bolu Dağı Tüneli içerisinde meydana geldi.

Bolu Dağı Tünelinde can pazarı: Yaralı baba oğlunu yalnız bırakmadı

Ankara yönüne giden Uğurkan Aydoğan yönetimindeki 07 AEN 451 plakalı otomobil, tünelde aynı yöne seyreden İran uyruklu Hüseyin Rustami idaresindeki 91AR983 plakalı TIR'a arkadan çarptı. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bolu Dağı Tünelinde can pazarı: Yaralı baba oğlunu yalnız bırakmadı

Otomobilde sıkışan sürücü Uğurkan Aydoğan ile yanındaki babası Mehmet Aydoğan yaralandı. İtfaiye ekipleri sürücüyü kurtarmak için müdahale ederken, hafif yaralanan babası da onun yanında bekledi.

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Bolu Dağı Tünelinde can pazarı: Yaralı baba oğlunu yalnız bırakmadı

İtfaiyecilerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralı sürücü sağlık görevlileri tarafından sevk edildiği hastanede tedaviye alındı.

Bolu Dağı Tünelinde can pazarı: Yaralı baba oğlunu yalnız bırakmadı

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Bolu Dağı Tüneli Kaza#Otomobil TIR Çarpması#Yaralı Baba Oğul

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