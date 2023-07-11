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Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açıldı

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#Bolu Dağı Tüneli#Abdulkadir Uraloğlu#Heyelan
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 01:01

Bolu Dağı Tüneli geçişinde meydana gelen heyelanın ardından başlatılan çalışmalar tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada, "Tünel civarında yaşanan heyelan birikintisini temizledik ve yol açma çalışmalarımızı tamamladık." ifadelerini kullandı.

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Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde meydana gelen heyelanın ardından başlatılan çalışmalar sona erdi. Karayolları ekipleri tarafından toprak yığınlarının kaldırılmasının ardından çamurla kaplı yol iş makineleri ve karayolları çalışanları tarafından temizlendi. Yolun tamamen temizlenmesinin ardından Anadolu Otoyolunun İstanbul istikameti ulaşıma açıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İki gündür ülkemizin bazı kesimleri sel ve heyelan gibi felaketlere sebep olan hava şartlarının hâkimiyeti altındaydı. O güzergâhlardan biriydi Bolu DağıTüneli... Afetin ilk dakikasından bu yana tüm ekiplerimiz ile seferberlik içinde selin etkilediği her güzergâhta olduğu gibi tünel civarında da yaşanan heyelan birikintisini temizledik ve yol açma çalışmalarımızı tamamladık. Devletimiz her zaman olduğu gibi bütün kurumları ve tüm imkânlarıyla milletinin yanındadır! Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi bir kez daha iletiyor; Rabbim bu güzel vatanı afetlerden korusun diyorum.." dedi. 

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#Bolu Dağı Tüneli#Abdulkadir Uraloğlu#Heyelan

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