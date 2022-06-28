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Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü 13 saat sonra ulaşıma açıldı

#Bolu Dağı#Tünel#Yol
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü 13 saat sonra ulaşıma açıldı

Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul yönü çıkışında toprak kayması sebebiyle ulaşıma kapatılan yol, çalışmaların tamamlanmasıyla 13 saat sonra trafiğe açıldı.

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Olay, saat 05.00 sıralarında Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü çıkışında meydana geldi. Bolu’da dün etkili olan sağanak yağış sebebiyle TEM Otoyolu Bolu Dağı Geçişi İstanbul yönünde toprak kayması meydana geldi. Yolun 2 şeridinin toprakla dolması üzerine TEM’in İstanbul yönü tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Güzergahta dubalarla önlem alan ekipler, sürücüleri Abant Gişeleri’nden D-100 Karayolu’na yönlendirdi.

Karayolları ekipleri sabahın erken saatlerinde itibaren yola kayan toprağı temizleme çalışması başlattı. İş makineleriyle toprağın kaldırılmasının ardından temizlik çalışmasının tamamlanmasıyla TEM’in İstanbul yönü 13 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

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#Bolu Dağı#Tünel#Yol

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