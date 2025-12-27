×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bolu Dağı Tüneli çıkışında zincirleme kaza

Güncelleme Tarihi:

#Bolu Dağı Tüneli#Zincirleme Kaza#Kar Yağışı
Bolu Dağı Tüneli çıkışında zincirleme kaza
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2025 21:13

NADOLU Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında kar nedeniyle kayganlaşan yolda 6 araç çarpıştı. Zincirleme kaza, bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haberin Devamı

 

Kaza, akşam saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana geldi. Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda İstanbul yönüne giden 6 araç arka arkaya çarpıştı. Kazada araçlarda hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaza anı yoldan geçen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bolu Dağı Tüneli#Zincirleme Kaza#Kar Yağışı

BAKMADAN GEÇME!