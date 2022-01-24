Bolu dağı tüneli açık mı? Ankara İstanbul yolu son durum

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Gözyaşlarına boğuldu: Büyük bir parçam gittiGözyaşlarına boğuldu: Büyük bir parçam gitti#Fatma Girik
New York Timestan flaş iddia İşte Bidenın Doğu Avrupa planıNew York Times'tan flaş iddia! İşte Biden'ın Doğu Avrupa planı#ABD
Trabzonspor mağlubiyetinin faturasını onlara kesti Affedilmeyecek...Trabzonspor mağlubiyetinin faturasını onlara kesti! "Affedilmeyecek..."#Galatasaray
Memduh gitti, benim için her şey bitti'Memduh gitti, benim için her şey bitti'#Fatma Girik
Efsane oyuncu Fatma Girik hayatını kaybettiEfsane oyuncu Fatma Girik hayatını kaybetti#Fatma Girik
Sağlıkta şiddete rekor ceza talebi: 53 YILSağlıkta şiddete rekor ceza talebi: 53 YIL#Sağlıkta Şiddet
İmaj düzeltmek için TikTokçu kiraladılarİmaj düzeltmek için TikTok'çu kiraladılar! #Çin
Sedef Kabaş olayında Kılıçdaroğlu ve Akşener iki şey söyleyebilirdiSedef Kabaş olayında Kılıçdaroğlu ve Akşener iki şey söyleyebilirdi#Sedef Kabaş
Uçurumda metrelerce sürüklendiler 3 günlük kâbus...Uçurumda metrelerce sürüklendiler! 3 günlük kâbus...#Artvin
Genç avukatı eski nişanlısı öldürmüştü Kan donduran görüntü...Genç avukatı eski nişanlısı öldürmüştü! Kan donduran görüntü...#Dilara Yıldız
Kritik gün çarşamba... 2018den beri ilk kez Dev bankadan flaş tahminKritik gün çarşamba... 2018'den beri ilk kez! Dev bankadan flaş tahmin#Goldman Sachs
Tesladan Türkiye hamlesiTesla'dan Türkiye hamlesi#Tesla
Ersun Yanala beklenmedik teklif Milli takım...Ersun Yanal'a beklenmedik teklif! Milli takım...#Ersun Yanal
Tamer Karadağlı kaza yaptı Yağan kardan biz de nasibimizi aldıkTamer Karadağlı kaza yaptı! 'Yağan kardan biz de nasibimizi aldık'#Neslihan Atagül
Boğazda sessiz nikahBoğaz'da sessiz nikah!#Nevzat Aydın
HABERLERGündem Haberleri

Bolu dağı tüneli açık mı? Ankara İstanbul yolu son durum

#Bolu#Bolu Dağı#Ankara İstanbul Yolu

Bolu dağı tüneli ve Ankara İstanbul yolu, yapılan çalışmaların akabinde kontrollü olarak trafiğe açıldı. Düzce D-100 Karayolu'nun trafiğe açılması sonrasında TEM Otoyolu'ndaki araçlar, karayoluna akın etti. Yer yer yoğunluğun yaşandığı karayolunda araçlar Bolu Dağı’na doğru ilerliyor. Ankara İstanbul yolu için bu istikameti kullanan sürücüler, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kontrollü olarak açılan istikameti takip ediyor. İşte, Bolu dağı ve Ankara İstanbul yolu hakkında detaylı bilgiler

Haberin Devamı

Etkisini gösteren yoğun kar yağışı sonrasında Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yaklaşık 10 saat önce TEM Otoyolu ile D-100 Karayolu'nun İstanbul ve Ankara arası çift yönlü olarak kapatıldı. Düzce Valisi Cevdet Atay, kar yağışı ve soğuk havaya bağlı buzlanma sebebiyle kapatılan D-100 Karayolu'nun Düzce kısmının, yapılan kar temizleme ile tuzlama çalışmalarından sonra kontrollü olarak trafiğe açıldığını sosyal medyadan duyurmuştu.

D-100 Karayolu'nda ulaşım tekrardan kontrollü bir şekilde sağlanırken, TEM Otoyolu’ndan D-100 Karayolu'na bağlanan araçlar yer yer yoğunluk oluşturdu. Otoyoldan çıkan araçlar Kaynaşlı istikametinden Bolu Dağı’na doğru ilerliyor.

YOLLARDA ZORLUKLA İLERLİYORUZ HERKES BİRBİRİNE SAYGILI OLMALI

Gece boyu dinlenme tesisinde konaklama yaptıktan sonra yolculuğa hazırlanan tır şoförü Ahmet Aytimur, “Ben şuan Büyükçekmece’den Akçakale’ye gidiyorum. Bu hafta havalar karlı yollar kapalı bizlerde sıkıntılar yaşıyoruz yollarda mahsur kalıyoruz aç ve susuz saatler geçirdiğimiz oluyor genellikle dinlenme tesislerine denk gelirsek bizim için çok iyi oluyor ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz. Bu tarz havalarda biz olalım diğer araç sürücüleri olsun biraz daha dikkatli olmalı ve birbirimize saygılı olmamız gerekiyor” dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bolu#Bolu Dağı#Ankara İstanbul Yolu

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe