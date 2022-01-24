Bolu dağı tüneli açık mı? Ankara İstanbul yolu son durum

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Etkisini gösteren yoğun kar yağışı sonrasında Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yaklaşık 10 saat önce TEM Otoyolu ile D-100 Karayolu'nun İstanbul ve Ankara arası çift yönlü olarak kapatıldı. Düzce Valisi Cevdet Atay, kar yağışı ve soğuk havaya bağlı buzlanma sebebiyle kapatılan D-100 Karayolu'nun Düzce kısmının, yapılan kar temizleme ile tuzlama çalışmalarından sonra kontrollü olarak trafiğe açıldığını sosyal medyadan duyurmuştu.



D-100 Karayolu'nda ulaşım tekrardan kontrollü bir şekilde sağlanırken, TEM Otoyolu’ndan D-100 Karayolu'na bağlanan araçlar yer yer yoğunluk oluşturdu. Otoyoldan çıkan araçlar Kaynaşlı istikametinden Bolu Dağı’na doğru ilerliyor.

YOLLARDA ZORLUKLA İLERLİYORUZ HERKES BİRBİRİNE SAYGILI OLMALI

Gece boyu dinlenme tesisinde konaklama yaptıktan sonra yolculuğa hazırlanan tır şoförü Ahmet Aytimur, “Ben şuan Büyükçekmece’den Akçakale’ye gidiyorum. Bu hafta havalar karlı yollar kapalı bizlerde sıkıntılar yaşıyoruz yollarda mahsur kalıyoruz aç ve susuz saatler geçirdiğimiz oluyor genellikle dinlenme tesislerine denk gelirsek bizim için çok iyi oluyor ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz. Bu tarz havalarda biz olalım diğer araç sürücüleri olsun biraz daha dikkatli olmalı ve birbirimize saygılı olmamız gerekiyor” dedi.