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Gündem
Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
Haber Giriş: 12.10.2020 - 09:15 | Son Güncelleme:

Bolu Dağı geçişinde yoğun sis

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Bolu Dağı geçişinde yoğun sis
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BOLU Dağı’nın D-100 yolu geçişinde, yoğun sis nedeniyle görüş uzaklığı, yer yer 30 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı’nda sabah erken saatlerde yoğun sis etkili oldu. D-100 yolunun Bolu Dağı geçişinin Bakacak, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde sis nedeniyle görüş uzaklığı, yer yer 30 metreye kadar düştü. Yol kenarlarındaki sis lambaları yakılarak, görüş uzaklığı artırılmaya çalışıldı. Sis nedeniyle sürücüler, hızlarını düşürerek ilerledi.

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