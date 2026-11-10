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Bolu Dağı geçişinde kaza! Trafik durma noktasına geldi

Güncelleme Tarihi:

#Anadolu Otoyolu#Bolu Dağı#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2026 18:58

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişindeki 3. Viyadük mevkisinde 1 tır ve 2 kamyonun karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

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Otoyolun İstanbul istikameti Bolu Dağı geçişindeki 3. Viyadük mevkisinde 1 tır makasladı. Arkadan gelen 2 kamyon tıra çarptı.

Kazada 2 kişi yaralandı, bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü, bir süre ulaşıma kapanırken, çalışmaların ardından trafik tek şeritten verilmeye başlandı.

Bolu Dağı geçişinde kaza Trafik durma noktasına geldi

Öte yandan sürücüler, Abant Kavşağından D-100 kara yoluna yönlendirildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bolu Dağı geçişinde kaza Trafik durma noktasına geldi

Bolu Dağı geçişinde kaza Trafik durma noktasına geldi

Bolu Dağı geçişinde kaza Trafik durma noktasına geldi

Bolu Dağı geçişinde kaza Trafik durma noktasına geldi

Bolu Dağı geçişinde kaza Trafik durma noktasına geldi

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#Anadolu Otoyolu#Bolu Dağı#Kaza

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