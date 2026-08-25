×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bolu Dağı geçişinde feci kaza: Kamyona arkadan çarpan motosikletli öldü

Güncelleme Tarihi:

#Osman Yılmaz#Bolu Dağ Geçidi#Motosiklet Kazası
Bolu Dağı geçişinde feci kaza: Kamyona arkadan çarpan motosikletli öldü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2026 11:51

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde, önünde ilerleyen kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Osman Yılmaz hayatını kaybetti. Kazanın ardından jandarma ekiplerince inceleme başlatılırken, kamyon şoförü Y.K. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Kaza, gece saatlerinde Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı mevkisi İlker Erdem Viyadüğü üzerinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Osman Yılmaz yönetimindeki 34 BJ 6329 plakalı motosiklet, Y.K. idaresindeki 37 AAN 078 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Bolu Dağı geçişinde feci kaza: Kamyona arkadan çarpan motosikletli öldü

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Osman Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü Y.K. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Haberin Devamı

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Gözden KaçmasınGaziosmanpaşada sıcak saatler Eski eşini vurdu, iş yerine girip başına silah dayadıGaziosmanpaşa'da sıcak saatler! Eski eşini vurdu, iş yerine girip başına silah dayadıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Osman Yılmaz#Bolu Dağ Geçidi#Motosiklet Kazası

BAKMADAN GEÇME!