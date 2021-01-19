Bolu buz kesti! Eksi 32'yi gördü, en soğuk il oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan bilgiye göre dün gece Bolu'da, hava sıcaklığı sıfırın altında 32 derece olarak ölçüldü. Bolu, dün gece Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonu'nda hava sıcaklığı eksi 32 derece olarak kaydedilirken, Gerede ilçesine bağlı Samat köyü ise sıfırın altında 30,6 ile ikinci sırada yer aldı. Türkiye'nin en soğuk üçüncü yeri ise sıfırın altında 28,9 dereceyle Bolu'nun Dörtdivan ilçesi oldu.

GÖLCÜK BUZ TUTTU

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi buz tuttu. Dört mevsim ayrı güzelliğe bürünen Gölcük Tabiat Parkı'nda geçen günlerde etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı yarım metreyi geçti.