Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturmada yeni gelişme: Vakıf yöneticisinin ev hapsi kaldırıldı

Gündem Haberleri

Bolu Belediyesine yönelik soruşturmada yeni gelişme: Vakıf yöneticisinin ev hapsi kaldırıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2026 11:10

Bolu Belediyesi'ne yönelik düzenlenen 'icbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız hakkında verilen ev hapsi kararı, yapılan itirazın ardından kaldırıldı.

Bolu Belediyesi’ne yönelik yürütülen 'icbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da aralarında yer aldığı 13 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından 28 Şubat'ta gözaltına alındı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız hakkında ev hapsi tedbiri uygulanmasına karar verildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ali Sarıyıldız’ın avukatı tarafından ev hapsi cezasına yönelik yapılan itiraz mahkeme tarafından kabul edildi. Sarıyıldız’a verilen ev hapsi kaldırıldı.

