Bolu Belediyesi’ne yönelik soruşturmada 3 şüpheli serbest bırakıldı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2026 16:21

Bolu Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz ay yürütülen 'icbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Dün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte jandarma ekipleri tarafından belediye binasına geniş çaplı başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Jandarma, kurumdaki tüm bilgisayarları ve dijital materyalleri inceleme altına alırken 3 kişi gözaltına alındı.

Olaya ilişkin CHP'li meclis üyesi Cihan Tutal, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan ve BOLSEV Vakfı Üyesi Ali Sarıyıldız gözaltına alındı. Soruşturmaya ilişkin daha önce de Naim Ayhan ve Ali Sarıyıldız gözaltına alınmış ve ifadeleri sonrası serbest bırakılmıştı. Jandarma ekipleri belediye binasında yaklaşık 5 saat süren çalışmalarını tamamladı. Ekipler tarafından önemli evrak ve bilgisayarlar torbalarla Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na götürüldü.

3 İSİM DE SERBEST BIRAKILDI

İl Jandarma Komutanlığı’nda gözaltı işlemleri tamamlanan CHP'li meclis üyesi Cihan Tutal, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan ve BOLSEV Vakfı Üyesi Ali Sarıyıldız öğle saatlerinde Bolu Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıkta ifade işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 3 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Gözden KaçmasınABDnin film senaryolarını aratmayan kurtarma operasyonu hikayesiABD'nin film senaryolarını aratmayan kurtarma operasyonu hikayesiHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınMarket çalışanını yumrukla yere serdi: İstanbuldaki korkunç olay kameradaMarket çalışanını yumrukla yere serdi: İstanbul'daki korkunç olay kameradaHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
