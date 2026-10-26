×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bolu Belediyesi'ne operasyon: 4 kişi gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Bolu Belediyesi#Operasyon#Bolu
Bolu Belediyesine operasyon: 4 kişi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2026 10:53

Bolu Belediyesi’ne yönelik sabah erken saatlerde düzenlenen operasyonda aralarında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir’in de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Bolu Belediyesi’ne yönelik Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘İhaleye fesat karıştırma’ ve ‘Zimmet’ soruşturması kapsamında sabah erken saatlerde jandarma ekipleri tarafından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri tarafından Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkililerinden N.E. ile S.B. ve T.A. gözaltına alındı.

Bolu Belediyesine operasyon: 4 kişi gözaltına alındı

Jandarma ekipleri tarafından şüphelilerin adreslerinde ve belediye binasındaki odalarında arama yapıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bolu Belediyesi#Operasyon#Bolu

BAKMADAN GEÇME!