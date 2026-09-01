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Bolu Belediyesi'ne 'hayalet araç' operasyonu: 7 ilde 22 şüpheli için gözaltı kararı

Güncelleme Tarihi:

#Bolu Belediyesi#Hayalet Araç Operasyonu#Tanju Özcan
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2026 08:26

Bolu Belediyesi'ne yönelik hayalet araç operasyonu düzenlendi. 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarma ekipleri Bolu Belediye Başkanlığı binasında arama tamamlandı.

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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Bolu Belediyesine yönelik yürütülen soruşturmada, bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34 milyon 288 bin 376 TL fazla ve yersiz ödeme yapıldığı tespit edildi.

Aralarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye yöneticileri, personel ve şirket yetkililerinin bulunduğu 23 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Halihazırda tutuklu bulunan Tanju Özcan dışındaki 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, Bolu merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. 

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ARAMA TAMAMLANDI

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen ‘Hayalet Araç’ soruşturması kapsamında jandarma ekiplerinin belediye binasında yaptıkları arama tamamlandı. Ekipler, çuvala doldurulan delil ve evraklarla belediye binasından ayrıldı.

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#Bolu Belediyesi#Hayalet Araç Operasyonu#Tanju Özcan

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