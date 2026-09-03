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Bolu Belediyesi'ndeki operasyonda 7 şüpheli adliyede

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#Bolu#Bolu Belediyesi#Tanju Özcan
Bolu Belediyesindeki operasyonda 7 şüpheli adliyede
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2026 13:23

Bolu Belediyesi'ne yönelik 'hayalet araç' soruşturmasında 22 şüpheli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 7'si bugün adliyeye sevk edildi.

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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bolu Belediyesine yönelik yürütülen soruşturmada, bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34 milyon 288 bin 376 TL fazla ve yersiz ödeme yapıldığı tespit edildi. Aralarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, belediye yöneticileri, personel ve şirket yetkililerinin bulunduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Tutuklu bulunan Tanju Özcan dışındaki 22 şüpheli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, il jandarma komutanlığı ile ilçelerdeki jandarma komutanlıklarına gönderildi.

Bolu Belediyesindeki operasyonda 7 şüpheli adliyede

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Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan belediye muayene ve kabul komisyonu üyeleri Ö.Y., T.Y. ve E.G., Temizlik İşleri Müdürlüğü Personeli E.Ö.Ö., Mali Hizmetler Müdürlüğü personeli H.C., İhale ve Satın Alma Birim Sorumlusu E.Ö., Çevre Mühendisi S.E. adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor. 

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#Bolu#Bolu Belediyesi#Tanju Özcan

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