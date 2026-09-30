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Bolu Belediyesi'ndeki kooperatife zimmet soruşturmasında 3 şüpheli serbest bırakıldı

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#Bolu Belediyesi #Zimmet#Operasyon
Bolu Belediyesindeki kooperatife zimmet soruşturmasında 3 şüpheli serbest bırakıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2026 21:55

Bolu Belediyesi iştiraklerinden Boltartek ve Köroğlu Organik ve Yöresel Ürünler Kooperatifi bağlantılı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden 3’ü, jandarmadaki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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Bolu Belediyesi bünyesindeki S.S. Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi yöneticileri ve kooperatif ile ticari ilişkisi bulunan firmalar hakkında ‘zimmet’ iddiasıyla Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Geçen pazartesi günü jandarma ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda Boltartek Tarım Ürünleri ve Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü, ihale harcama yetkilisi ve ihale komisyonu başkanı Bahadır Acar ve Köroğlu Organik ve Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Çatladı'nın da aralarında olduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden G.M., A.C.A ve E.K, jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Diğer 6 şüphelinin işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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#Bolu Belediyesi #Zimmet#Operasyon

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