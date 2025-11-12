Bolu Belediyesi önündeki Türk bayrakları yarıya indirildi! 3 gün eğlence etkinlikleri iptal edildi

×
#Bolu#Şehit#Türk Bayrağı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, düşün uçakta 20 askerin şehit olmasının ardından kentte 3 gün boyunca tüm eğlence etkinliklerinin iptal edildiğini duyurdu, belediye binası önündeki direklerdeki Türk bayrakları yarıya indirildi.

Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönen C-130 tipi asker kargo uçağının, Gürcistan-Azerbaycan sınırı yakınında düşüp 20 askerin şehit olmasının ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte 3 gün boyunca tüm eğlence etkinliklerinin iptal edildiğini duyurdu. Özcan’ın talimatıyla Bolu Belediyesi ana bina ve belediyeye ait diğer binaların önündeki direklerdeki Türk bayrakları yarıya indirildi.

Başkan Özcan, yaptığı duyuruda, "Değerli hemşehrilerim, dün öğle saatlerinde Azerbaycan'dan askerlerimizi götüren kargo uçağı şüpheli bir şekilde Gürcistan'da düştü. Maalesef 20 ocağa ateş düştü, 20 şehidimiz var. Şehitlerimizden Nihat İlgen de Bolulu bir kardeşimiz. Allah gani gani rahmet eylesin bütün şehitlerimize. Türkiye Cumhuriyeti Bolu Belediye Başkanlığı olarak hükümeti beklemeksizin, Bolu'da 3 gün süreyle milli yas ilan ediyoruz ve Türk bayraklarını yarıya indiriyoruz" dedi.

