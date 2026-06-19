Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan CHP’den istifa etti

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CHP’de butlan krizi bitmek bilmiyor. Dün İzmir Büyükşehir Belediye başkanı Cemil Tugay’ın ardından bugün de Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Tanju Özcan CHP’den istifa etti.

"İŞGAL ALTINDAKİ BABA EVİNDEN AYRILIYORUM"

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'den istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu ve istifa mektubunda partiden ayrılış sürecini su sözlerle açıkladı:

"Birlikte kazandığımız 6 seçimde (4 kez milletvekilliği, 2 kez de belediye başkanlığı beni hiç yalnız bırakmayan tüm yol arkadaşlarımı hasretle kucaklıyorum. Ben onların başını öne eğecek, gözlerini kızartacak bir hata yapmadım. O yüzden herkesten helallik talep ediyor, gözyaşları içinde işgal altındaki baba evinden ayrıldığımı paylaşıyorum Allah bizlere yeniden aynı hedefe birlikte yürümeyi nasip etsin!”