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Gamze KOLCU/ ANKARA
Haber Giriş: 28.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bolu Belediye Başkanı’nın sözleri... Parti politikamızla taban tabana zıt

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
Bolu Belediye Başkanı’nın sözleri... Parti politikamızla taban tabana zıt

Suriyeli sığınmacılar için “Arkadaş, yardımı kesiyorsun gitmiyorlar. ‘İşyeri ruhsatı vermiyorum’ diyorsun gitmiyorlar. Biz yeni önlemler almaya karar verdik. Yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapacağız” diyen CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a partisinden tepki geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, şöyle konuştu: “Görüşleri kendisini bağlamaktadır. CHP’nin tutumu kendisine iletilmiştir. Su gibi temel bir yaşam hakkının bırakınız engellenmesi, tartışmaya açılması dahi, parti politikalarımız ile taban tabana zıttır. Belediyenin değerli meclis üyelerinin de aksi bir karar almayacağına inanıyoruz. İktidara geldiğimizde, Suriyeli misafirlerimizi güven içinde ülkelerine uğurlayacağız. Ancak bu süre zarfında partimizin kırmızı çizgisi hiçbir insanın mağdur edilmemesidir.” 

Bolu Belediye Başkanı’nın sözleri... Parti politikamızla taban tabana zıt

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Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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