Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Ankara'ya başlattığı 'Değişim ve Adalet' yürüyüşü üçüncü gününde

Haberin Devamı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın pazartesi günü kent merkezinden Ankara'daki CHP Genel Merkezine başlattığı 'Değişim ve Adalet' yürüyüşü devam ediyor. Geceyi Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde karavanında geçiren Özcan, saat 08.00’de yürüyüşüne yeniden başladı.

Tanju Özcan'ın eşi Meral Özcan da pazartesi gününden itibaren yanında yürüyerek eşine destek oldu. Özcan, bugünkü yürüyüşünün ilk etabında, dik rampaların bulunduğu güzergahta zor anlar yaşadı. Özcan’a destek vererek yürüyüşe katılanların sayısının da arttığı görüldü.

Düne göre daha kalabalık bir grupla yürüyüşünü sürdüren Özcan, 'Boluluyum Bolulu' oyun havası eşliğinde, kendisine destek verenlerle oynayarak eğlendi. Özcan, yürüyüşünün ilk etabında 50 kilometreyi geride bırakarak Gerede ilçesine yaklaştı. Özcan, Gerede girişinde yürüyüşüne mola verdi. Özcan, yürüyüşünün ikinci etabına saat 16.00’da kaldığı yerden devam edecek.

Haberin Devamı

'ANKARA'DA BİZİ VATANSEVERLER KARŞILAYACAK'

Tanju Özcan, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Diğer günlere göre daha kalabalık başladık. Şu an kırsal bölgelerden geçiyoruz. Gerede’ye gireceğiz. Günün sonunda yolun üçte birlik kısmı tamamlanmış olacak, güle oynaya geliyoruz. Buradaki kalabalık bizim açımızdan ölçü değil. Asıl Ankara’da bizi değişim yanlısı, vatansever, Atatürkçüler karşılayacak. Ben bunu merak ediyorum.

Sağlık sorunu olacak yaşlı vatandaşlarımıza gelmeyin, diye özellikle rica ediyoruz. Özellikle Kızılcahamam’dan sonra bu sayı hızla artacaktır. Bugün etabın en zorlu kısmıydı. Topuğum şişmişti küçük bir operasyon olduk. Şu anda iyiyim. Mutluyuz, inancımız artıyor. Yoldan geçen araçların desteği benim inancımı daha da pekiştiriyor. Bizi takip etmeye devam etsinler” diye konuştu. (DHA)