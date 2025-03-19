Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrası açıklama

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CHP Bolu İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Ellerinde Türk bayraklarıyla parti binası önünde bir araya gelen partililer, sloganlar atarak tepkilerini dile getirdiler. Partililere seslenen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sine-i millet çağrısı yaparak, “Sabah bir çağrı yaptım. Biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak İngiliz’inden, Fransız’ından, İtalyan’ından, Yunan’ından korkmamışız da sizden mi korkacağız. Hodri meydan. Buradan bütün muhalefete sesleniyorum ne yapmamız gerekiyorsa yapalım. Sine-i millete mi dönmemiz gerekiyor, 160 milletvekili ile 415 belediye başkanı ile basalım istifayı inelim sokağa, hazır mısınız? Bu yaptıklarınız bizi sindirecek zannediyorsunuz ama şunu görmüyorsunuz. Kendi arasında çelişki olan muhalefeti tek yumruk haline getiriyorsunuz. Bu yaptıklarınızın hesabını önce sandıkta vereceksiniz, sonra da yargı önünde vereceksiniz. Ne olur yılgınlığa kapılmayalım. Ne olur dik duralım. Ne olur bunlara inat asla korkmayalım. İnceldiği yerden de kopsun. Hazırız biz buna” diye konuştu. (DHA)