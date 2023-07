Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan CNN Türk'te açıklamalar

Haberin Devamı

Tanju Özcan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Çarşamba günü genel merkezin önündeki konuşmanın ardından Bolu'ya döndüm. Rutin kontroller için hastaneye gittim. Ayağımızda da ufak problemler vardı. Yürüyüşü 9 günde tamamladık. 7-8 günde de tamamlayabilirdim ama yürüyüştekilerin sağlık sorunların vardı. Bu yürüyüşü yapmadan önce tereddütlerim vardı. Yürüyüşten itibaren tereddütlerim kalktı. Yüzbinlerce aracın kornalarını duyduktan sonra, CHP'de değişim şart sözlerini duyduktan sonra ne kadar iyi iş yaptığımı daha da iyi anladım. Pişman değilim. Seçim başarısızlığını hazmedemiyorum. CHP seçmenine de bunu hazmettirmelerine izin vermeyeceğim. Unutturmayacağım bunu.

CHP'NİN ÖNÜNE NEDEN KOLTUK FIRLATTI

11 tane seçim kaybetmiş koltuktan kalkmıyor. İlla koltuk diyorlarsa alın size koltuk diye koltuk attım. Sadece Kemal Bey'e verilmiş mesaj değildi. Orada bir mesaj daha vardı. Gerekirse insanlar ilkeleri koltuğundan olur. Kendimle ilgili de mesaj vardı o koltukta. Yürüyüşün 8. gününde aklıma geldi. Genel merkeze kabul etselerdi atmayacaktım kapının önüne bırakacaktım. Orada koltuk vazgeçilmez bir şey değil demek istedim. Sembolik bir şeydi. Yazar kasa fırlatılması gibi. İlkeler daha önemli, koltuk önemli değil. Engellemeye çalışanlar oldu. Oğlum espri olarak 'Baba atarken otobüsten düşersin' dedi. Koltuk sevdalılarına mesaj vermek istedim. "Başarısız olduğunuz halde orada oturuyorsunuz'un" mesajıydı bu.

EKREM İMAMOĞLU'DAN NASIL TAVIR GÖRDÜNÜZ?

Bugün bir tweet atmış. Değişim sitesini 600 bin kişi ziyaret etti, 90 bin kişi yorum yaptı. Tamam, güzel de ne olacak bundan sonra? Konuşman çok sertti demişlerdi. Dün görüntülerimi izledikten sonra daha sert konuşma yapmam gerektiğini düşündüm. Şöyle bir kırgınlığım oldu. Yol boyunca çok sayıda milletvekili aradı. Hepsi 'Haklısın' dedi. Koltuk atmamı beğenenler oldu, sert bulanlar oldu. Z kuşağı temsilcileri gayet yerinde buldu. Yaşı büyük olanlar sert buldu biraz. Ben içimden geleni yaptım.

"EKREM BEY HER GEÇEN GÜN İVMESİNİ KAYBEDİYOR"

Bence Ekrem Bey geç kalıyor. Ben Ekrem Bey'i nasıl destekleyebilirim? Ekrem Bey değişim olmalı diyor ama değişim genel başkandan başlamalı demiyor. Ekrem Bey birçok insandan daha önde. Her geçen gün bu ivmesini kaybediyor. Kendisine bugün uyarı anlamında söyledi. Ekrem Bey ya 'iddiamdan vazgeçiyorum ben İBB adayıyım' ya da 'Değişim genel başkandan başlamalı, demokratik tüzükle devam edilmeli' demeli. Toplum Ekrem Bey'den tepki bekliyor. Her geçen gün 'acaba Ekrem Bey buna cesaret edemeyecek mi 'algısı oluşmaya başladı. Benim Ekrem Bey ile çok yakın dostluğum yok. Ekrem Bey ile Muharrem İnce gibi bir hukukum yok. Ben toplumda gördüğüm şeyi söylüyorum. Ben Ekrem Bey'e bunun böyle olması gerektiğini ifade ettim. Bülent Tezcan dışında 'Önce genel başkan değişmeli' dediğini görmedim. Yürüyüşten memnunum. Kırıldığım şey var. Milletvekilleri dahil kimse 'haksızsın' demedi. Siz niye demiyorsunuz, yapmıyorsunuz o zaman? 253 belediye başkanı arasında 'Tanju Bey'i kınıyoruz' diyen var mı? Şu an da bekliyorlar. Neyi bekliyorlar? Acaba ivme nereye dönecek diye bekliyorlar. Yapmayın böyle. Siyaset cesaret işi. CHP'de korku imparatorluğu öyle bir yere gelmiş ki... Niye korkuyorsunuz? 11 kez seçim kaybetti Bay Kemal? CHP yakında bu zihniyetle tabela partisi haline gelecek. Şu an il başkanları, ilçe başkanları görevden alıyorlar. Delege seçimlerini merdiven altında yapıyorlar. Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler kazanmazsa iptal ediyorlar. Bolu'da olduğu gibi.

"KILIÇDAROĞLU PARTİYE MEZHEPÇİLİĞİ SOKTU"

İstifa edeyim, bunlara kendimi attırmayayım. Ayın 20'sinde beni bunlar atacaklar. Disiplin Kurulu'nun yüzüne bakarak 'Elinizi vicdanınıza koyun. Ben bu partinin çocuğuyum. Zengin bir ailenin de çocuğu değilim. Avukatlıktan kazandığım parayı verdim. Bu kardeşinizi sırf Atatürkçü diye atacaksınız buyurun atın' diyeceğim. Yüksek Disiplin Kurulu'na gideceğim. Beni neyden atıyorlar hala bilmiyorum. 'Geçmişteki konuşmalar ve paylaşımlar nedeniyle' diyorlar. Hangi konuşmalar, hangi paylaşımlar? İnanın sebebini bilmiyorum. Haftaya perşembe günü gideceğim. Ekrem Bey Beylikdüzü ilçe başkanlığımızı yapmış. Sonra Beylikdüzü, sonra da İBB başkanı olmuş. Ekrem İmamoğlu'nun partililiğini sorgulayamam ama Mansur Bey dışardan gelmiş ve büyük ölçüde barışık bizim ilkelerimizle. Kılıçdaroğlu partiye mezhepçiliği soktu. Partinin tüzüğüne soktu. Biz laik bir partiyiz. Bunu partiye sokamazsınız. Kılıçdaroğlu 6 okun hangisine sahip çıktı? Aleviliğini sadece Kurultay'da hatırladı. Aleviler için ne yaptı?

"SAYIN GENEL BAŞKAN BAŞARISIZ VE SEÇİMİ KAYBETTİ"

İstanbul'da siyaseten badem bıyıklı hukuken il başkanı olmayan bir il başkanımız var. Çok şeytani zekâsı var. İstanbul'da şu an 200 bin üye var. 200 bin kişiye sorsanız 190 bin kişi İmamoğlu der. Ama o, o 10 bin kişiyi örgütlüyor ki resmi eziyor Ekrem İmamoğlu'nu. Başından beri söylediğim şey şu; Sayın Genel Başkan başarısız ve seçimi kaybetti. Başarısızlığı kabul edecek ve amasız fakatsız istifa edecek. Önce genel başkan partinin önünü açacak. 22 yaşından beri bu partideyim. Delege sistemini en iyi bilenlerdenim. Delege sistemiyle genel başkanı yenmenin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nu Bolu'da seçtirmek için 85 tane üyesi olan mahallede 16 tane delegemiz var. 6 tanesi oy kullanmaya geliyor. Amaç ne? Bolu'da 6 tane Kemal severi bulmak ve onlara oy kullandırmak.

"JEREMY RİFKİN'E BİR PARA ÖDENDİ. ADAM TÜRKİYE'YE GELMEDEN MİLYONLARCA LİRAMIZI ALDI"

Bazı reklam şirketlerine nasıl paraların aktarıldığı sorulursa hepsini açıklarım. 3 tane 5 tane firmadan teklif alınmaz mı? Türkiye'nin 51 tane ili. Büyükşehirler ayrı. Bizim bütçe 3. büyük bütçe o iller içerisinde. Bütçe nasıl yönetilir bilirim. Jeremy Rifkin'e bir para ödendi. Adam Türkiye'ye gelmeden milyonlarca liramızı aldı. CHP'de bazı kişiler var genel başkanın çevresinde. Her seçimde nemalanıyorlar. Üzerine alınanlar bana dava açsınlar. Söylediğimin ağırlığını biliyorum. Bana dava açsınlar ve ispat hakkımı kullanıp bunları ortaya koyacağım. CHP'nin üyelerinin aidatlarını bu şekilde harcayanlar kul hakkı yiyor. Ben bu partiye 20 yıldır kesintisiz aidatımı yatırıyorum. Ben bu aidatlarımın nereye gittiğini yeni öğreniyorum. Ve hakkımı helal etmiyorum. Kılıçdaroğlu kul hakkıyla gidecek.