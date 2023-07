Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Ankara'da... CHP Genel Merkezi önüne koltuk fırlattı

Haberin Devamı

Tanju Özcan'ın 3 Temmuz'da başlattığı ve 10 gün süren "Adalet ve Değişim Yürüyüşü" Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde son buldu. Burada CHP’de değişim isteyenlerle bir araya gelen Özcan bir konuşma yaparak Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim döneminde FETÖ’cülerle, Soros’cularla ve HDP ile birlikte yürüdüğünü söyledi. Kılıçdaroğlu’nun koltuk sevdalısı olduğunu belirten Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun oturması için CHP Genel Merkezi önüne sandalye fırlattı.

Yaklaşık 200 kilometre yol yürüyen ve 1 milyon 350 bin adım attığını söyleyen Tanju Özcan, “Biliyorsunuz ben Köroğlu’nun diyarı Bolu’nun çocuğuyum. Bundan birkaç yüzyıl önce Köroğlu, Bolu Beyine şöyle seslenmiş; ‘benden selam olsun Bolu Beyi’ne, çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır, at kişnemesinden karga sesinden, dağlar seda verip seslenmelidir.’ diyerek. Bolu Beyi’ne Bolu’ya geliyorum demişti. Bu kardeşiniz de 10 gün önce Bolu’dan benzer cümlelerle ‘ayrılma Bay Kemal, genel merkezin önüne geliyorum’ dedim. Ama nasıl Bolu Beyi kaçtıysa bugün de Bay Kemal sizleri duymamak için kaçtı” ifadelerini kullandı.

Seçimden önce Kemal Kılıçdaroğlu ile konuşarak Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş’ın şansının daha yüksek olduğunu söylediğini belirten Özcan, Kemal Kılıçaroğlu'ndan ‘belediyeleri AK Parti’ye bırakamayız’ cevabını aldığını söyledi. Bu cevabı bir kez daha dile getiren Özcan, Kılıçdaroğlu’nun 9 ay belediyeleri bırakmamak için Türkiye’nin 5 yıl daha Recep Tayyip Erdoğan’a bırakıldığını ifade etti.

“FETÖ’CÜLERLE YOL YÜRÜMEYİ DENEDİ, SOROS’CULARLA YOL YÜRÜMEYİ DENEDİ”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim sürecinde gerçek Atatürkçülerle yürümediğini ifade eden Özcan, “Ne olduğunu bilmediğimiz danışmanlarla çalıştı. FETÖ’cülerle yol yürümeyi denedi, Soros’cularla yol yürümeyi denedi, badem bıyıklılarla yol yürümeyi denedi, 10 Aralıkçılalarla yol yürümeyi denedi. Sonuç tam bir hüsran oldu. Yazıklar olsun. Bir danışman vardı hatırlar mısınız? Jeremy Rifkin. Adam hiç Türkiye’ye gelemeden milyonlarca lira paramızı aldı” diye konuştu.

Toplumun, milli savunma konusunda Kılıçdaroğlu’ndan beklentileri olduğunu ancak Kılıçdaroğlunun bunu karşılayamadığını belirten Özcan, Kılıçdaroğlu’nun HDP’yi küstürme korkusuyla ‘terörle mücadele edeceğim’ diyemediğini söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun partiye mezhepçiliği soktuğunu iddia eden Özcan, “Biz CHP ailesi olarak Aleviler ile Sünniler ile Kürtleri ile Türkleri ile bir bütünüz ve aynı amaca hizmet ediyoruz” dedi.



“KOLTUK SEVDALISI KILIÇDAROĞLU SANA KOLTUK GETİRDİM”

Konuşmasına “Sen madem bu kadar çok koltuk seviyorsun. Bak ‘Koltuk Sevdalısı Kılıçdaroğlu’ ben sana koltuk getirdim. Şimdi in o koltuktan al bu koltuğu git evinde otur, torunlarını sev” diye başlayan Özcan, yanında getirdiği koltuğu CHP Genel Merkezi’nin önüne atarak Kılıçdaroğlu’nu protesto etti.



“BÜYÜKŞEHİRLERİ DE KAYBEDERSEK KEMAL BEY’İN SOKAĞA ÇIKACAK YÜZÜ KALMAZ”

Kılıçdaroğlu’na seslenen Özcan konuşmasına şöyle devam etti:

“Bakın Bay Kemal bu kafayla giderse, yedi ay son yerel seçimler var, genel merkezin önünden sesleniyorum; bu kafayla gidersek Ankara’yı, İstanbul’u, Adana’yı, Mersin’i, Hatay’ı, Antalya’yı niye derseniz cevabı yine burada. Bu kafayla o büyükşehirleri de kaybedersek Kemal Bey’in sokağa çıkacak yüzü kalmaz. Ben de kendisine buradan tarihi bir çağrıda bulunuyorum. Aklını başına al Bay Kemal, hemen görevi bırakacağını açıkla, kurultay tarihini açıkla, kurultayda aday olmayacağını açıkla, parti programını güncelle, Ekim sonunda ben gidiyorum ve toplumu da, CHP’lileri de, bizleri de rahatlat.”

Kemal Kılıçdaroğlu’nun “değişmeyen tek şey değişimin kendisidir" sözüne atıfta bulunan Özcan, “Kendisi sürekli söylüyor ama yapmıyor. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir diyor. Ama bizdeki değişimin zamanı geldi geçiyor. İstifa et Bay Kemal, istifa et Bay Kemal, istifa et Bay Kemal, istifa et Bay Kemal. Size İmamoğlu gibi bir sır vererek konuşmayı bitireyim mi? Ey Kemal Kılıçdaroğlu başarısız oldun. Kral çıplak! Hepinize çok teşekkür ederim” diye konuştu.