Bolu Belediye Başkanı: ‘Su da nikâh da Şam’da ucuz’

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Bolu’da mekanik sayaç kullanan Türk vatandaşlarından suyun metreküpüne 2.5 TL, yabancılardan ise 2.5 dolar alınacak. Dijital sayaç kullanan Türk vatandaşı suyun metreküpü için 4.5 TL, yabancılar ise 4.5 dolar ödeyecek. Basın toplantısı düzenleyen Başkan Özcan, şöyle konuştu: “İki yabancı uyruklu kişi evlenirse nikâh ücreti 100 bin TL olacak. Daha önce suya 10 kat zam yapacağız demiştik, o zaman dolar 6 TL idi. 12 TL’ye çıktı. Bu benim sorunum değil. Ayrımcılık yaptığımız söyleniyor. Yabancılar ile Türk vatandaşları eşit olacak, diye bir şey yok.

Ben Türk milletinin menfaatlerini korumaya söz vermiş bir kişiyim. Yabancı sığınmacı kardeşlerimiz bundan rahatsız oldular mı? Eğer oldularsa Şam’da su daha ucuz. Buyursunlar. Nikâh ücretleri de Şam’da ucuz. Hocanın cebine ne sıkıştırırsan onu alıyor.”

İNSAN HAKLARI İNCELEMESİ

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Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nca (TİHEK) yabancılara su kullanımı ve nikâh ücretlerinde farklı tarife uygulanmasına yönelik Bolu Belediye Meclisi kararı hakkında resen inceleme başlatıldığı açıklandı. TİHEK'ten yapılan açıklamada, “6701 sayılı Kanun kamusal ve özel alandaki hizmetler için ayrımcılık yapmayı yasaklamıştır” denildi.