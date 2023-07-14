Bolu Belediye Başkanı Özcan: 19 Temmuz’da CHP’den istifa edebilirim

Haberin Devamı

Belediye binasında basın toplantısı düzenleyen Tanju Özcan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu diktatör olmakla suçlayan Özcan, “20 milletvekili 10 Aralıkçılara ver onlarda bir grup kursunlar. 20 milletvekili Sorosçulara ver onlarda grup kursunlar. 20 milletvekili Hisarcıklıoğlu’na ver onlar da grup kursunlar. Bir de zenginlerin grubu olsun liboşlar grubu. Birkaç tane de HDP’li kardeşlerine ver. Onlarda Apocular ve Kandilciler diye ikiye bölünsünler. Benim önerilerim bunlar. Hala elinde milletvekili kalırsa biz de grup kurarız. Seçimden sonra Kemal Bey’in gerçek yüzü ortaya çıktı. Demokrat olmadığını ben biliyordum. Benim açımdan şaşırtıcı değil. Ama bu kadar diktatör olabileceğini, koltukta kalmak için bu kadar yüzsüzce davranabileceğini ben bile inanmıyordum. Kendisini yakından tanıyan insanlardan bir tanesi olarak” diye konuştu.

Haberin Devamı

'EREN ERDEM TROL BAŞI, İLKOKUL 2 TERK'

CHP’li Eren Erdem’i de eleştiren Özcan, açıklamalarına şöyle devam etti:

Özcan, Eren Erdem’i eleştirerek, “Bak o yanına sağ kolun diye aldığın yol yürüdüğün insanlara dikkat et. Eren Erdem trol başı, ilkokul 2 terk. Şu anda bizim yöneticimiz. Belediyeye gelse sözleşmeli olarak işe alamam adamı. Öyle bir adam 2018’de ne demiş, Kemal Bey’i istifaya davet eden tweet atmış. ‘2920 gündür genel başkansın’ demiş. ‘9 seçim kaybettin. Yüzde 25 barajına takılıp kaldın, oysa cumhurbaşkanı adayı yüzde 30’u geçti. İstifa etmen lazım.’ Eren efendi o seçimin üzerine 2 seçim daha kaybetti, 11 oldu bu. Daha trol başı olarak seni atamadan önce 2 seçim öncesinde bu genel başkana küfür ediyordu. İşte genel başkanın yürüdüğü adamlar bunlar.”

“ATATÜRKÇÜ OLDUĞUM SÜRECE BANA HUZUR VERMEYECEK”

Partisi tarafından 20 Temmuz’da ihraç edileceğini vurgulayan Özcan, “Arkadaşlarla da konuşuyorum, onlar da ‘Bırak, o zevki tatsınlar’ diyorlar. Atatürkçülerin partiden nasıl atıldığını tarih yazsın, o yüzden bırak atsınlar diyorlar. İstişare edeceğim, karar vereceğim. Hangisi doğruysa. Ama Kemal Kılıçdaroğlu ile bizim artık aynı çatıda siyaset yapabilme şansımız zaten kalmadı. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu ben Atatürkçü olduğum sürece bana huzur vermeyecek. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi’nde Atatürkçüler istenmiyor. İşte direnmeyenlerin sonu da böyle oluyor. İstifamı ederim yoksa ayın 20’sini mi beklerim. Genel eğilim nasıl olursa ben hepsine varım. Arkadaşlarımızla bu konuyu görüşüyoruz. Ona göre karar vereceğim. CHP’den atıldıktan sonra bağımsız olarak yoluma devam edeceğim”dedi.

Haberin Devamı

'EKREM BAŞKAN, GEÇ KALIYORSUN'

Özcan, toplantının sonunda Ekrem İmamoğlu’na genel başkanlık için çağrıda bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

“Ekrem İmamoğlu’nu desteklemek istiyorum da Ekrem İmamoğlu, ‘Ben adayım’ demedi ki. Ben sadece şunu söyledim. Kamuoyunda şu anda öne çıkan isim CHP Genel Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu da benim kişisel fikrim, taşın altına elini koymalı, masaya yumruğunu vurmalı, ‘Bu düzen artık değişmeli, ben de varım’ demeli. Demediği her gün de güç kaybediyor. Bir dostu, kardeşi olarak uyarıyorum. Siyaseten badem bıyıklı demiştim ya Canan Kaftancıoğlu İstanbul delege seçimlerini hileyle, hurdayla nasıl kazanıyor. Takip ediyorum orayı da. Ekrem Bey de bunları biliyor. Ekrem Bey, dürüst adamdır, mert adamdır. Canan Kaftancıoğlu’nun kafasından geçen şeytanca hileler onun aklına bile gelmez. O şeytanlıkları bilmez ama geç kalıyorsun, Ekrem Başkan, geç kalıyorsun. Artık bir karar ver ve bunu kamuoyuna açıkla lütfen.”